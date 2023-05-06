WTA пересмотрит правила спонсорства после скандала с Кудерметовой

WTA планирует пересмотр правил о спонсорских контрактах теннисистов после того, как в ходе турнира WTA-1000, завершающегося в субботу, 6 мая, в Мадриде (Испания), произошёл скандал с участием российской теннисистки, 13-й ракетки мира Вероники Кудерметовой. Об этом сообщает издание INEWS. Спортсменка выходила на матчи турнира с логотипом «Татнефти» — российской компании, внесённой в санкционные списки ЕС и США.

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Организация заявила о необходимости доработки правил после того, как Кудерметова обосновала своё появление с логотипом российской компании на корте тем, что WTA, в отличие от Уимблдона, не запрещает проявления связи теннисистов с государственными органами России (под связью понимаются 36% акций «Татнефти», которыми владеет правительство Татарстана).