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Хачанов и Рублёв стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли «Мастерс» в Мадриде (Испания) в соревнованиях парного разряда. Спортсмены обыграли индийско-австралийский дуэт Рохан Бопанна — Мэттью Эбден со счётом 6:3, 3:6, 10:3.

Хачанов и Рублев стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде
© Пресс-служба турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт (100%). На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

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