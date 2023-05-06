Хачанов и Рублев стали чемпионами «Мастерса» в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выиграли «Мастерс» в Мадриде (Испания) в соревнованиях парного разряда. Спортсмены обыграли индийско-австралийский дуэт Рохан Бопанна — Мэттью Эбден со счётом 6:3, 3:6, 10:3.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хачанов и Рублёв выполнили три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт (100%). На счету их соперников пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.