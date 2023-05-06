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Рублёв пошутил над подколами Хачанова после победы в парном разряде в Мадриде

Россияне выиграли крупный трофей.

Рублев пошутил над подколами Хачанова после победы в парном разряде в Мадриде
© Championat

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как его подкалывал соотечественник Карен Хачанов. Сегодня, 6 мая, они стали победителями в парном разряде на турнире в Мадриде (Испания). В финале российский дуэт обыграл Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия).

«Вы не представляете, сколько он мне наговорил дряни за то, что я выигрывал парные турниры с другими теннисистами. Карен говорил мне: «Ты играешь один раз и побеждаешь с другими, а со мной так и ни разу не победил». Но крупнейший титул я берёг для тебя», — сказал Рублёв Хачанову и улыбнулся.

Отметим, что Хачанов ещё никогда не выигрывал парные турниры. Рублёв одержал уже четвёртую победу в парном разряде.

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