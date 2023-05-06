Рублев пошутил над подколами Хачанова после победы в парном разряде в Мадриде

Россияне выиграли крупный трофей.
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как его подкалывал соотечественник Карен Хачанов. Сегодня, 6 мая, они стали победителями в парном разряде на турнире в Мадриде (Испания). В финале российский дуэт обыграл Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия).
«Вы не представляете, сколько он мне наговорил дряни за то, что я выигрывал парные турниры с другими теннисистами. Карен говорил мне: «Ты играешь один раз и побеждаешь с другими, а со мной так и ни разу не победил». Но крупнейший титул я берёг для тебя», — сказал Рублёв Хачанову и улыбнулся.
Отметим, что Хачанов ещё никогда не выигрывал парные турниры. Рублёв одержал уже четвёртую победу в парном разряде.