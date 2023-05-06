Рублев пошутил над подколами Хачанова после победы в парном разряде в Мадриде

«Вы не представляете, сколько он мне наговорил дряни за то, что я выигрывал парные турниры с другими теннисистами. Карен говорил мне: «Ты играешь один раз и побеждаешь с другими, а со мной так и ни разу не победил». Но крупнейший титул я берёг для тебя», — сказал Рублёв Хачанову и улыбнулся.