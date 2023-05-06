Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000, проходивший в Мадриде (Испания). В тяжёлой борьбе спортсменка вырвала победу у первой ракетки мира, представительницы Польши Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Арина Соболенко выполнила пять эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также допустила три двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек один эйс, одна двойная ошибка и три успешно использованных брейк-пойнта из шести.