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Российский теннисист Карацев снялся с турнира «Мастерс» в Риме

Российский теннисист, полуфиналист турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Аслан Карацев снялся с квалификации турнира в Риме (Италия).

Российский теннисист Карацев снялся с турнира «Мастерс» в Риме
© Газета.Ru

5 мая Аслан Карацев уступил в 1/2 финала турнира в Мадриде представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в трех сетах. Сегодня немец в финале сыграет с Карлосом Алькарасом. Стоит отметить, что в третьем сете россиянину потребовалась помощь физиотерапевта, он взял паузу.

Турнир в Риме пройдет с 10 по 21 мая 2023 года. В квалификации сыграют сразу несколько россиян: Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В основной сетке уже представлены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является Новак Джокович.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Аслан Карацев занимает 121-е место. Лидировать продолжает серб Новак Джокович. На второй строчке расположился испанец Карлос Алькарас. На третье место поднялся россиянин Даниил Медведев. Он сместил с этой позиции норвежца Каспера Рууда.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали победителями парного турнира в Мадриде.

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