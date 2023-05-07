Алькарас выиграл четвертый «Мастерс» в карьере

Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа на «Мастерсе» в Мадриде – 6:4, 3:6, 6:3.

© Sports.ru

Алькарас и Рафаэль Надаль – единственные в истории этого турнира ATP (с 2002 года), кому удалось защитить титул. Надаль сделал это в 2014 году.

Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне и 10-й в карьере.

Это его четвертая победа на «Мастерсах». Он не проиграл ни одного финала на этом уровне, став одним из трех игроков выигравших свои первые четыре финала «Мастерсов» (также Джим Курье и Майкл Чанг).