Медведев и Рублев попали в одну четверть основной сетки «Мастерса» в Риме

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

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Россияне Андрей Рублёв (шестой сеяный) и Даниил Медведев (третья ракетка турнира) попали в одну четверть сетки, и оба находятся в той же половине, что и второй сеяный испанец Карлос Алькарас, а также греческий теннисист Стефанос Циципас.

11-й сеяный Карен Хачанов попал в верхнюю половину сетки вместе с первой ракеткой соревнований сербом Новаком Джоковичем, а также итальянцем Янником Синнером, норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне. Все трое россиян начнут соревнования со второго круга.