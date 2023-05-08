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Медведев и Рублёв попали в одну четверть основной сетки «Мастерса» в Риме

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

Медведев и Рублев попали в одну четверть основной сетки «Мастерса» в Риме
© Чемпионат.com

Россияне Андрей Рублёв (шестой сеяный) и Даниил Медведев (третья ракетка турнира) попали в одну четверть сетки, и оба находятся в той же половине, что и второй сеяный испанец Карлос Алькарас, а также греческий теннисист Стефанос Циципас.

11-й сеяный Карен Хачанов попал в верхнюю половину сетки вместе с первой ракеткой соревнований сербом Новаком Джоковичем, а также итальянцем Янником Синнером, норвежцем Каспером Руудом и датчанином Хольгером Руне. Все трое россиян начнут соревнования со второго круга.

Из матчей первого раунда отметим встречу швейцарца Стэна Вавринки с белорусом Ильей Ивашко, а также поединок британца Энди Маррея с итальянцем Фабио Фоньини.

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