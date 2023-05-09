Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка в матче первого круга обыграла представительницу Египта Маяр Шериф. Встреча закончилась со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность матча составила почти 2 часа.

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73-я ракетка мира Блинкова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.

Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге россиянка встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калинской. Она преодолела первый круг на Bye.

Теннис. WTA-1000. Рим (Италия). Первый круг