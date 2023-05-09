Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова стартовала с победы на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка в матче первого круга обыграла представительницу Египта Маяр Шериф. Встреча закончилась со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность матча составила почти 2 часа.
73-я ракетка мира Блинкова сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.
Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге россиянка встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калинской. Она преодолела первый круг на Bye.
Теннис. WTA-1000. Рим (Италия). Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Маяр Шериф (Египет) — 6:2, 2:6, 6:3.