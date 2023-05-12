Карен Хачанов уступил Грегуару Барреру во втором круге «Мастерса» в Риме

11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).

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В матче второго круга россиянин уступил французскому теннисисту Грегуару Барреру (63-й номер рейтинга ATP) в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась два часа и 35 минут.

На счету Хачанова семь эйсов, одна ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из семи (57%). Французский теннисист подал шесть эйсов, допустил пять ошибок на подаче и реализовал четыре из десяти заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Баррер сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло (24-й номер посева).