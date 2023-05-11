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Арина Соболенко сенсационно проиграла Софье Кенин на старте турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Соболенко сенсационно проиграла Софье Кенин на старте турнира WTA-1000 в Риме
© Чемпионат.com

В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 39 минут. Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующей соперницей Кенин в Риме станет украинская теннисистка Ангелина Калинина (30), ранее уверенно обыгравшая россиянку Анну Блинкову.

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