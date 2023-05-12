Павлюченкова проиграла Свентек в турнире WTA 1000 в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во встрече с первой ракеткой мира Игой Свентек.
12 мая завершился матч между Павлюченковой и Свентек в рамках турнира категории WTA 1000. Игра длилась 67 минут и закончилась со счетом 2:0 (6:0, 6:0) в пользу польской теннисистки.
В следующей игре Свентек встретится с украинкой Лесей Цуренко или американкой Бернардой Перой. В матче определится спортсмен, который выйдет в 1/8 финала турнира.