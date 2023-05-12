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Павлюченкова проиграла Свентек в турнире WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение во встрече с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Павлюченкова проиграла Свентек в турнире WTA 1000 в Риме
© Сайт WTA

12 мая завершился матч между Павлюченковой и Свентек в рамках турнира категории WTA 1000. Игра длилась 67 минут и закончилась со счетом 2:0 (6:0, 6:0) в пользу польской теннисистки.

В следующей игре Свентек встретится с украинкой Лесей Цуренко или американкой Бернардой Перой. В матче определится спортсмен, который выйдет в 1/8 финала турнира.

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