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Сизикова и Калашникова проиграли в первом круге парного разряда турнира WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Яна Сизикова и её партнёрша в парном разряде грузинка Оксана Калашникова проиграли в матче первого круга на турнире WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Спортсменки уступили американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счётом 0:2 (1:6, 5:7).

Сизикова и Калашникова проиграли в первом круге турнира в Риме
© Чемпионат.com

Встреча длилась 1 час 8 минут. Российско-грузинский дуэт реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил три двойные ошибки. На счету американок четыре брейк-пойнта из семи и одна двойная ошибка. Никто из четырёх спортсменок не выполнял эйсы и не допускал подач навылет в данной встрече.

Во втором круге парного разряда соперницами Гауфф и Пегулы станут американская теннисистка Николь Меликар и российская спортсменка Александра Панова.

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