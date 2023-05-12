В Федерации тенниса России отреагировали на проигрыш Хачанова на "Мастерсе" в Риме
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на проигрыш российского теннисиста Карена Хачанова французу Грегуару Барреру во втором круге турнира серии «Мастерс» в итальянском Риме.
«Равный матч, в котором все определилось на тай-брейке решающего сета, где Грегуар смог выиграть наиболее важные мячи. Он из числа игроков, которые прошли долгий путь через череду «Фьючерсов» и «Челленджеров» и, добравшись до основных сеток больших турниров, готовы играть на победу с любыми лидерами тура», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.
Российский теннисист потерпел поражение в напряженном трехсетовом поединке с французом, занимающим 63-е место в рейтинге АТР, — 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).
Игра продолжалась 2 часа 35 минут.
Напомним, в обновленном рейтинге АТР Хачанов поднялся на одну строчку — с 12-го места на 11-е.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о совместном выступлении Андрея Рублева и Карена Хачанова на Олимпийских играх 2024 года в Париже в парном разряде.