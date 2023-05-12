В Федерации тенниса России отреагировали на проигрыш Хачанова на "Мастерсе"

«Равный матч, в котором все определилось на тай-брейке решающего сета, где Грегуар смог выиграть наиболее важные мячи. Он из числа игроков, которые прошли долгий путь через череду «Фьючерсов» и «Челленджеров» и, добравшись до основных сеток больших турниров, готовы играть на победу с любыми лидерами тура», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.