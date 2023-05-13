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Умер член Международного зала теннисной славы Оуэн Дэвидсон

Ушёл из жизни австралийский теннисист Оуэн Дэвидсон. Ему было 79 лет. Некролог опубликован на сайте АТР.

Умер член Международного зала теннисной славы Оуэн Дэвидсон
© betassist.ru

Дэвидсон выиграл 13 турниров Большого шлема в мужском и смешанном парном разряде. На его счету Большой шлем 1967 года в смешанном разряде. С 2001 года Оуэн являлся членом Зала теннисной славы Австралии, с 2010 года – Международного зала теннисной славы.

В одиночном разряде Дэвидсон пять раз выходил в четвертьфинал Australian Open (1962, 1963, 1964, 1965, 1967), в полуфинал Уимблдона (1966), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (1967) и дважды в четвертьфинал Открытого чемпионата США (1966, 1967).

Редакция Betassist выражает соболезнования почитателям таланта Оуэна Дэвидсона.

Ранее сообщалось, что на 23-м году жизни скончался боксёр из Филиппин Кеннет Эгано.

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