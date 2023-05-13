Умер член Международного зала теннисной славы Оуэн Дэвидсон

Ушёл из жизни австралийский теннисист Оуэн Дэвидсон. Ему было 79 лет. Некролог опубликован на сайте АТР.

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Дэвидсон выиграл 13 турниров Большого шлема в мужском и смешанном парном разряде. На его счету Большой шлем 1967 года в смешанном разряде. С 2001 года Оуэн являлся членом Зала теннисной славы Австралии, с 2010 года – Международного зала теннисной славы.

В одиночном разряде Дэвидсон пять раз выходил в четвертьфинал Australian Open (1962, 1963, 1964, 1965, 1967), в полуфинал Уимблдона (1966), четвертьфинал «Ролан Гаррос» (1967) и дважды в четвертьфинал Открытого чемпионата США (1966, 1967).

Редакция Betassist выражает соболезнования почитателям таланта Оуэна Дэвидсона.