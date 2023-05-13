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Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме

34-я ракетка мира, испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина в двух сетах второго круга «Мастерса» в Риме (Италия) одолел аргентинца Гидо Пелью и вышел в третий круг, где его соперником будет россиянин Андрей Рублёв, шестая ракетка мира. Встреча между испанцем и аргентинцем завершилась со счётом 2:0 (6:0, 7:6 (7:4)).

Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме
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Матч длился 1 час 38 минут. За это время Давидович-Фокина реализовал 4 брейк-пойнта из 11, на счету его соперника один реализованный брейк-пойнт из пяти. Также каждый спортсмен выполнил по одному эйсу и допустил по две двойные ошибки.

Андрей Рублёв и Алехандро Давидович-Фокина уже дважды встречались в личных поединках: на грунтовом «Ролан Гаррос» в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Оба матча завершились победой россиянина.

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