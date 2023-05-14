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Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме на отказе Калинской

Российская теннисистка Анна Калинская, 57-я ракетка мира, отказалась от участия в матче третьего круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), по ходу первого сета. В четвёртый круг прошла её соперница — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, шестая ракетка мира. Матч был остановлен на счёте 3:4.

Рыбакина вышла в 4-й круг турнира WTA-1000 после отказа Калинской
© Чемпионат.com

Семь геймов встречи заняли 37 минут. Анна Калинская успела реализовать один брейк-пойнт из пяти. На счету Елены Рыбакиной были три эйса, один реализованный брейк-пойнт из пяти и три двойные ошибки.

Анна Калинская повредила ногу в первом гейме матча и брала медицинский тайм-аут, вернулась на корт, однако не смогла продолжить борьбу по состоянию здоровья.

Елена Рыбакина прошла в четвёртый круг турнира в Риме, в котором ей предстоит встретиться с 70-й ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой, ранее одолевшей восьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари.

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