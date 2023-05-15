Сегодня, 15 мая, российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 15:30 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.