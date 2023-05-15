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Бернабе Сапата-Миральес — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга

Сегодня, 15 мая, российский теннисист Даниил Медведев встретится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 15:30 мск. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Сапата-Миральес — Даниил Медведев в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Теннисисты раньше никогда друг с другом не играли. Медведев сейчас третья ракетка мира, а Сапата-Миральес — 38-я.

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