Немецкая теннисистка рассказала, как случайно поцеловалась с соперницей

Андреа Петкович: «Однажды мы с Гиселой Дулко случайно поцеловались у сетки. Так что меня не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA»
Андреа Петкович не согласна с мнением, что в женском туре холодные рукопожатия у сетки.
«Мое любимое теннисное воспоминание – матч с Гиселой Дулко в Токио. После матча она приветственно поцеловала меня в щеку, я ее обняла, и в итоге мы случайно поцеловались. Из-за дождя мы играли в 10 утра, и трое зрителей на трибунах выглядели крайне смущенными.
Так что меня совсем не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA. Просто приходите в 10 утра».
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Андреа Петкович: «Однажды мы с Гиселой Дулко случайно поцеловались у сетки. Так что меня не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA»