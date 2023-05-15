Немецкая теннисистка рассказала, как случайно поцеловалась с соперницей

Андреа Петкович не согласна с мнением, что в женском туре холодные рукопожатия у сетки.

«Мое любимое теннисное воспоминание – матч с Гиселой Дулко в Токио. После матча она приветственно поцеловала меня в щеку, я ее обняла, и в итоге мы случайно поцеловались. Из-за дождя мы играли в 10 утра, и трое зрителей на трибунах выглядели крайне смущенными.