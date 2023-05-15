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Андреа Петкович: «Однажды мы с Гиселой Дулко случайно поцеловались у сетки. Так что меня не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA»

Андреа Петкович не согласна с мнением, что в женском туре холодные рукопожатия у сетки.

Немецкая теннисистка рассказала, как случайно поцеловалась с соперницей
© WTA Tour

«Мое любимое теннисное воспоминание – матч с Гиселой Дулко в Токио. После матча она приветственно поцеловала меня в щеку, я ее обняла, и в итоге мы случайно поцеловались. Из-за дождя мы играли в 10 утра, и трое зрителей на трибунах выглядели крайне смущенными.

Так что меня совсем не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA. Просто приходите в 10 утра».

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