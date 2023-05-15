Медведев обыграл Сапату-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Испании Бернабе Сапатой-Миральесом в третьем круге «Мастерса» в Риме. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. В активе Сапаты-Миральеса - два эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из семи.