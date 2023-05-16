Медведев сыграет со Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Риме
Определился соперник российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал представитель Германии Александр Зверев, 22-я ракетка мира, который в двух сетах обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа. Матч спортсменов завершился со счётом 6:4, 7:5.
Встреча была прервана в конце первого сета в понедельник, 15 мая, из-за дождя. Второй сет спортсмены доиграли сегодня, 16 мая.