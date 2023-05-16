Рублёв проиграл 101-й ракетке мира в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались россиянин Андрей Рублёв и представитель Германии Янник Ханфманн. Немец одержал победу со счётом 2:1.

Первый сет завершился победой Ханфмана со счётом 7:6. Во второй партии Рублёв выиграл – 7:5. В третьем сете сильнее.

В четвертьфинале Ханфман встретится с победителем пары Зверев – Медведев.