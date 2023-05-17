Теннисист Медведев попросил выгнать зрителя в победном матче турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев попросил судью выгнать болельщика в матче с немцем Александром Зверевым в рамках третьего круга "Мастерса" в Риме. Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 7:6.

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Продолжительность встречи составила 1 час и 55 минут. При счете 6:2, 4:3 Медведев проиграл подачу и был недоволен шумом с трибун. Когда судья попросил зрителей не шуметь во время розыгрышей и особенно во время подачи, он ему ответил: "Там один парень"

Затем россиянин пошел к судье, чтобы объяснить ситуацию, но зрители начали гудеть еще сильнее. Медведев начал прикладывать палец к губам, чтобы они замолчали, а потом указал, кого надо удалить.