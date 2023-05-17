Теннисист Медведев попросил выгнать зрителя в победном матче турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев попросил судью выгнать болельщика в матче с немцем Александром Зверевым в рамках третьего круга "Мастерса" в Риме. Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 7:6.
Продолжительность встречи составила 1 час и 55 минут. При счете 6:2, 4:3 Медведев проиграл подачу и был недоволен шумом с трибун. Когда судья попросил зрителей не шуметь во время розыгрышей и особенно во время подачи, он ему ответил: "Там один парень"
Затем россиянин пошел к судье, чтобы объяснить ситуацию, но зрители начали гудеть еще сильнее. Медведев начал прикладывать палец к губам, чтобы они замолчали, а потом указал, кого надо удалить.
На турнире в столице Италии Медведев остается единственным россиянином, продолжающим свое выступление. Турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая. Призовой фонд турнира составляет 7 705 780 евро. В прошлом году победителем стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса из Греции. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев сместил Карлоса Алькараса из Испании с первого места чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).