$79.98+0.8887.16+1.08

Теннисист Медведев попросил выгнать зрителя в победном матче турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев попросил судью выгнать болельщика в матче с немцем Александром Зверевым в рамках третьего круга "Мастерса" в Риме. Встреча завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 7:6.

Теннисист Медведев попросил выгнать зрителя в победном матче турнира в Риме
© Наташа Морелло/РИА Новости

Продолжительность встречи составила 1 час и 55 минут. При счете 6:2, 4:3 Медведев проиграл подачу и был недоволен шумом с трибун. Когда судья попросил зрителей не шуметь во время розыгрышей и особенно во время подачи, он ему ответил: "Там один парень"

Затем россиянин пошел к судье, чтобы объяснить ситуацию, но зрители начали гудеть еще сильнее. Медведев начал прикладывать палец к губам, чтобы они замолчали, а потом указал, кого надо удалить.

На турнире в столице Италии Медведев остается единственным россиянином, продолжающим свое выступление. Турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая. Призовой фонд турнира составляет 7 705 780 евро. В прошлом году победителем стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса из Греции. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев сместил Карлоса Алькараса из Испании с первого места чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий