Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в матче четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 11-м номером. Чжэн Циньвэнь имела 22-й номер посева. Соперницей россиянки по полуфиналу станет победительница матча между бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и украинской спортсменкой Ангелиной Калининой.
Кудерметова вышла во второй полуфинал турнира категории WTA 1 000 подряд и повторила личный рекорд на таких соревнованиях. На турнире в Мадриде она уступила в полуфинале первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши.
Кудерметовой 26 лет, она занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Турнир в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 20 мая. Он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $3,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований является Свёнтек, Кудерметова в прошлом году с Анастасией Павлюченковой победила на турнире в парном разряде.