Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в матче четвертьфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 11-м номером. Чжэн Циньвэнь имела 22-й номер посева. Соперницей россиянки по полуфиналу станет победительница матча между бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и украинской спортсменкой Ангелиной Калининой.

Кудерметова вышла во второй полуфинал турнира категории WTA 1 000 подряд и повторила личный рекорд на таких соревнованиях. На турнире в Мадриде она уступила в полуфинале первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.