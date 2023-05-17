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Медведев вернулся на первое место в Чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев накануне вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он одолел в двух сетах немца Александра Зверева.

Медведев вернулся на первое место в Чемпионской гонке ATP
© globallookpress.com

Медведев, который является третьей ракеткой мира, вернулся на первое место в Чемпионской гонке ATP. Он опередил испанца Карлоса Алькараса, который неудачно выступил на турнире. Андрей Рублёв – шестой, Карен Хачанов – девятый.

За право выхода в полуфинал Рима Медведев сыграет с другим немцем – Янником Ханфманом. Именно он накануне обыграл Рублёва.

По итогам турнира Медведев может подняться на второе место в рейтинге ATP. Это произойдёт в том случае, если он одержит победу.

В конце сезона восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире. Его действующим победителем является Джокович. Алькарас не смог принять участия из-за травмы.

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