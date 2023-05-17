Даниил Медведев сохранит лидерство в Чемпионской гонке ATP

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сохранит первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, на этой неделе Медведев, выйдя в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, сдвинул с первой строчки данного рейтинга чемпиона US Open — 2022, 20-летнего испанца Карлоса Алькараса. В 1/8 финала Даниил обыграл олимпийского чемпиона 2020 года немца Александра Зверева, Алькарас же сенсационно не сумел преодолеть третий круг соревнований.