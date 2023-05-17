$80.76+0.7887.57+0.41

Елена Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Паулу Бадосу

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме
© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В четвертьфинальном матче Остапенко (20) со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

За выход в финал престижного турнира Остапенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий