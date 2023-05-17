Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) , который продлится до 21 мая.

В четвертьфинальном матче Остапенко (20) со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.