Рахимова и Грачёва сыграют между собой за выход в полуфинал турнира в Париже

В 1/8 финала грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над соотечественницей Миррой Андреевой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В другом матче Варвара Грачёва нанесла поражение Оксане Селехметьевой со счётом 6:0; 6:3. Рахимова и Грачёва сыграют между собой за выход в полуфинал. Их матч состоится 19 мая.