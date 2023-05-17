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Рууд стал соперником Руне в полуфинале Рима. Они встретятся впервые после конфликта

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рууд стал соперником Руне в полуфинале Рима. Они встретятся впервые после конфликта
© Чемпионат.com

В четвертьфинальном матче Рууд (4) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (24). Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Серундоло два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал престижных соревнований Рууд сразится с седьмым номером рейтинга, представителем Дании Хольгером Руне (7). Напомним, в последний раз скандинавы встречались на «Ролан Гаррос», поединок ознаменовал конфликт — Хольгер обвинил Каспера в неспортивном поведении после проигрыша.

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