$80.76+0.7887.57+0.41

Чемпионка ОИ Веснина уверена, что Медведев может рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина заявила, что российский теннисист Даниил Медведев может рассчитывать на победу в Открытом чемпионате Франции.

Чемпионка ОИ: Медведев может рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"
© ТАСС

"В Париже Даня может рассчитывать на титул. Сейчас Медведев — лидер чемпионской гонки, уверенно стоит в топ 3. Конечно, было бы неплохо, чтобы Дане где то повезло с турнирной сеткой. У Даниила все есть, нужно только везения и уверенности в себе при игре на грунте", — приводит слова Весниной "Матч ТВ".

Медведев ранее сместил Карлоса Алькараса из Испании с первого места чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). После победы над немцем Александром Зверевым и выходом в четвертьфинал "Мастерса" в Риме 27-летний россиянин набрал 3660 очков. Лидерству Медведева поспособствовало поражение Алькараса в матче с венгром Фабианом Марожаном в третьем круге турнира в столице Италии.

Ранее первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, проходящего в столице Италии Риме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий