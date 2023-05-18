Чемпионка ОИ: Медведев может рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"

Чемпионка ОИ Веснина уверена, что Медведев может рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина заявила, что российский теннисист Даниил Медведев может рассчитывать на победу в Открытом чемпионате Франции.
"В Париже Даня может рассчитывать на титул. Сейчас Медведев — лидер чемпионской гонки, уверенно стоит в топ 3. Конечно, было бы неплохо, чтобы Дане где то повезло с турнирной сеткой. У Даниила все есть, нужно только везения и уверенности в себе при игре на грунте", — приводит слова Весниной "Матч ТВ".
Медведев ранее сместил Карлоса Алькараса из Испании с первого места чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). После победы над немцем Александром Зверевым и выходом в четвертьфинал "Мастерса" в Риме 27-летний россиянин набрал 3660 очков. Лидерству Медведева поспособствовало поражение Алькараса в матче с венгром Фабианом Марожаном в третьем круге турнира в столице Италии.
Ранее первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, проходящего в столице Италии Риме.