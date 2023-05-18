Чемпионка ОИ: Медведев может рассчитывать на победу на "Ролан Гаррос"

"В Париже Даня может рассчитывать на титул. Сейчас Медведев — лидер чемпионской гонки, уверенно стоит в топ 3. Конечно, было бы неплохо, чтобы Дане где то повезло с турнирной сеткой. У Даниила все есть, нужно только везения и уверенности в себе при игре на грунте", — приводит слова Весниной "Матч ТВ".