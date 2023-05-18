Рыбакина на отказе Швентек вышла в полуфинал в Риме

Битва между лидерами мирового женского тенниса получилась напряженной.

В четвертьфинальном поединке турнира в Риме казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одолела полячку Игу Швентек.

Первые два сета завершились со счетом 2:6, 7:6 (6:3). В третьем при счете 2:2 Швентек отказалась продолжать встречу.

Рыбакина десять раз подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

На счету Швентек всего один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейка из десяти.