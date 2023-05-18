Свентек обратилась к болельщикам после снятия с матча с Рыбакиной

«Привет всем. Я уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Во втором сете я получила травму бедра. Сделали диагностику. Больше информации — в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», — написала в «Твиттере» Свёнтек.