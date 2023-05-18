Ник Кирьос пропустит «Ролан Гаррос» из-за нападения

«Во время инцидента, произошедшего 1 мая, Ник сильно повредил левую ногу. Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на две с половиной недели. Мы надеялись, что возвращение Ника состоится на «Ролан Гаррос», но этого не произойдёт», — приводит слова Хорсфолла Reuters.