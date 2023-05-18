$80.76+0.7887.57+0.41

Ник Кирьос пропустит «Ролан Гаррос» из-за нападения

Дэниел Хорсфолл, менеджер финалиста Уимблдона 2022 года, 26-й ракетки мира австралийского теннисиста Ника Кирьоса, раскрыл подробности травмы, из-за которой спортсмен пропустит «Ролан Гаррос».

Ник Кирьос пропустит «Ролан Гаррос» из-за нападения
© Сайт Уимблдона

«Во время инцидента, произошедшего 1 мая, Ник сильно повредил левую ногу. Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на две с половиной недели. Мы надеялись, что возвращение Ника состоится на «Ролан Гаррос», но этого не произойдёт», — приводит слова Хорсфолла Reuters.

Напомним, в начале мая мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу же позвала на помощь и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью приложения автомобиль спортсмена удалось отследить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий