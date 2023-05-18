Надаль покинет топ-100 рейтинга ATP впервые за 20 лет

Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос»-2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.