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Медведев уверенно обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Завершился четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме, в котором встречались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и представитель Германии Янник Ханфманн, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Медведев уверенно обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
© Чемпионат.com

Встреча продолжалась один час и 21 минуту и завершилась победой россиянина в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

На счету Медведева семь подач на вылет, шесть двойных ошибок и пять из восьми реализованных брейк-пойнтов. Ханфманн не совершил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.

За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.

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