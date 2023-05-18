Медведев уверенно обыграл Ханфманна и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
Завершился четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме, в котором встречались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и представитель Германии Янник Ханфманн, пробившийся в основную сетку через квалификацию.
Встреча продолжалась один час и 21 минуту и завершилась победой россиянина в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
На счету Медведева семь подач на вылет, шесть двойных ошибок и пять из восьми реализованных брейк-пойнтов. Ханфманн не совершил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.
За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).
Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.