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Джокович опередит Надаля по числу проведённых «Ролан Гаррос» подряд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 18 лет подряд выступал на «Ролан Гаррос», 14 раз он завоёвывал главный трофей. Однако после сегодняшнего объявления о снятии с грунтового турнира «Большого шлема» серия Надаля прервётся.

Джокович опередит Надаля по числу проведённых «Ролан Гаррос» подряд
© Чемпионат.com

Так же, как и Надаль, 18 лет подряд на «Ролан Гаррос» выступали россиянин Михаил Южный (2001–2018) и аргентинец Гильермо Вилас (1972–1989), завершившие карьеру. А вот серб Новак Джокович в 2023 году должен провести уже 19-й подряд «Ролан Гаррос». Джокович остаётся единственным, кто в ближайшие годы может побить рекорд испанца Фелисьяно Лопеса, который не пропускал турнир на протяжении 21 года подряд – с 2001 по 2021 год включительно.

Ранее сегодня, 18 мая, Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной ещё на Australian Open. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.

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