Джокович опередит Надаля по числу проведённых «Ролан Гаррос» подряд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 18 лет подряд выступал на «Ролан Гаррос», 14 раз он завоёвывал главный трофей. Однако после сегодняшнего объявления о снятии с грунтового турнира «Большого шлема» серия Надаля прервётся.

Так же, как и Надаль, 18 лет подряд на «Ролан Гаррос» выступали россиянин Михаил Южный (2001–2018) и аргентинец Гильермо Вилас (1972–1989), завершившие карьеру. А вот серб Новак Джокович в 2023 году должен провести уже 19-й подряд «Ролан Гаррос». Джокович остаётся единственным, кто в ближайшие годы может побить рекорд испанца Фелисьяно Лопеса, который не пропускал турнир на протяжении 21 года подряд – с 2001 по 2021 год включительно.