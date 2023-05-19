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Зверев, Димитров и Пэр получили уайлд-кард на турнир в Женеве

Организаторы турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) на официальном сайте объявили имена обладателей уайлд-кард. Приглашения на соревнования получили 22-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, болгарин Григор Димитров (33-й в рейтинге ATP) и французский спортсмен Бенуа Пэр (160-й в рейтинге).

Зверев, Димитров и Пэр получили уайлд-кард на турнир в Женеве
© Чемпионат.com

Напомним, турнир в Женеве начнётся 21 мая. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд.

Зверев ранее завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), в матче четвёртого круга проиграв россиянину Даниилу Медведеву. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира. Медведев поборется за выход в финал турнира с греком Стефаносом Циципасом.

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