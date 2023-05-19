Халеп предъявили еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил

Бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп предъявили обвинение в еще одном нарушении теннисной антидопинговой программы, связанном с нарушением в биологическом паспорте спортсменки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ранее небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Халеп была временно отстранена ITIA 21 октября. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Сообщается, что новое обвинение дополняет предыдущее.