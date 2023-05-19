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Теннисистке Халеп предъявили еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил

Бывшей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп предъявили обвинение в еще одном нарушении теннисной антидопинговой программы, связанном с нарушением в биологическом паспорте спортсменки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Халеп предъявили еще одно обвинение в нарушении антидопинговых правил
© ТАСС

Ранее небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Халеп была временно отстранена ITIA 21 октября. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Сообщается, что новое обвинение дополняет предыдущее.

Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Roland Garros (2018) и Уимблдоне (2019). В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг, она является единственной представительницей страны, добившейся такого результата.

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