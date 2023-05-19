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Грачёва переиграла Рахимову в четвертьфинале челленджера в Париже

В четвертьфинале грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) встречались две российские теннисистки, Варвара Грачёва (46-е место в рейтинге WTA) и Камилла Рахимова (90-е место в рейтинге). Грачёва одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 7:5.

Грачёва переиграла Рахимову в четвертьфинале челленджера в Париже
© Пресс-служба турнира WTA в Остине

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Грачёвой один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Рахимова не выполнила ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Варвара Грачёва встретится с француженкой Диан Парри (109-е место в рейтинге WTA), в другом полуфинале между собой сыграют американки Кэти Волынец (102-е место) и Кэти Макнелли (62-е место).

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