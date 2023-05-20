Остапенко обозвала Рыбакину шлюхой во время матча

В ответ представительница Казахстана отправила соперницу отдыхать.

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Во время полуфинального матча турнира в Риме латышка Елена Остапенко обозвала представительницу Казахстана Елену Рыбакину шлюхой.

По информации РИА Новости, это услышал наставник Рыбакиной - хорват Вуков и передал своей подопечной. Та спокойно отреагировала и не стала закатывать скандалов, а просто одержала уверенную победу (6:2, 6:4).

Отметим, что матч прерывался из-за дождя, причем Остапенко была крайне недовольна тем, что организаторы, по ее мнению, слишком поздно приняли подобное решение.