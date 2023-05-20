Новак Джокович закрыл свой теннисный центр в Белграде

«Мы долго принимали это непростое решение – спустя 10 лет прекратить работу и вернуть управление землёй, сооружениями городу. В этом месте тренировались десятки тысяч детей. Мы организовали здесь семь международных турниров ATP, один турнир WTA, получили лучшие оценки за организацию. Гордимся этим.