Даниил Медведев — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 21 мая, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сразится за титул на грунтовом турнире серии «Мастерс». В финале Рима (Италия) Медведев (3) сразится с седьмой ракеткой мира, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.

Отметим, что в Риме сейчас идёт дождь и старт матча может быть перенесён.

«Чемпионат» проведёт `рямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.