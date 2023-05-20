Медведев поспорил с судьёй на вышке по ходу матча с Циципасом

Российский теннисист не сумел сдержать эмоций.

Российский теннисист Даниил Медведев отметился словесной перепалкой с арбитром на вышке по ходу полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в Риме с греком Стефаносом Циципасом.

Встреча была прервана в первом сете из-за начавшегося дождя. На момент остановки матча счёт равный – 4:4.

Спор Медведева с судьёй Мохамедом Лайяни произошёл незадолго до паузы в игре. При счёте 4:3 в свою пользу россиянин попытался обратить внимание рефери на сильный дождь, однако арбитр проверил корт и указал, что покрытие пригодно для продолжения поединка.

«Уже сильный дождь, я бы остановился. Мне всё равно на корт, идёт дождь. Мы не играем под дождём!» – заявил Медведев.

«Мы играем под дождём уже восемь геймов», – ответил теннисисту Лайяни.