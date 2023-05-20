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Медведев поспорил с судьёй на вышке по ходу матча с Циципасом

Российский теннисист не сумел сдержать эмоций.

Медведев поспорил с судьёй на вышке по ходу матча с Циципасом
© globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев отметился словесной перепалкой с арбитром на вышке по ходу полуфинального матча турнира категории «Мастерс» в Риме с греком Стефаносом Циципасом.

Встреча была прервана в первом сете из-за начавшегося дождя. На момент остановки матча счёт равный – 4:4.

Спор Медведева с судьёй Мохамедом Лайяни произошёл незадолго до паузы в игре. При счёте 4:3 в свою пользу россиянин попытался обратить внимание рефери на сильный дождь, однако арбитр проверил корт и указал, что покрытие пригодно для продолжения поединка.

«Уже сильный дождь, я бы остановился. Мне всё равно на корт, идёт дождь. Мы не играем под дождём!» – заявил Медведев.

«Мы играем под дождём уже восемь геймов», – ответил теннисисту Лайяни.

Победитель матча между Медведевым и Циципасом в финале «Мастерса» в Риме сыграет с датчанином Хольгером Руне.

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