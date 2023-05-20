Бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист, бывшая шестая ракетка мира, а ныне — 20-я, финалист и полуфиналист турниров «Большого шлема» Маттео Берреттини снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2023 года.

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Причиной отказа итальянского спортсмена от участия в турнире стала полученная на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) травма: тогда Берреттини надорвал косые мышцы живота, вследствие чего был вынужден сняться с третьего круга соревнований.

Вместо Маттео Берреттини в основную сетку «Ролан Гаррос» попал представитель США Александр Ковачевич, 113-я ракетка мира. Следующим спортсменом, имеющим возможность попасть на «Ролан Гаррос» на снятии, стал Маттео Арнальди, 99-я ракетка мира из Италии.