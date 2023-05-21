Циципас просил маму покинуть матч с Медведевым из-за разговоров на русском языке

«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, чтобы Медведев, конечно, не мог понять её слов. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — сообщил комментатор Ник Лестер в эфире Prime Video.