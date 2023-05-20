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Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Циципаса

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах обыграл греческого теннисиста, пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Счёт встречи — 7:5, 7:5.

Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме
© Чемпионат.com

Матч был прерван в финале первого сета суммарно более чем на четыре часа из-за дождя, поэтому его общая продолжительность с остановкой составила 6 часов 5 минут.

Даниил Медведев по ходу матча выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта (100%). На счету Стефаноса Циципаса один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта (100%).

В финале турнира серии «Мастерс» Даниил Медведев встретится с датским теннисистом, седьмой ракеткой мира Хольгером Руне.

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