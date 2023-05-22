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1 час назад

Варвара Грачёва с волевой победы над лаки-лузером стартовала на турнире в Страсбурге

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44-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).

Грачёва обыграла китаянку Бай на турнире в Страсбурге
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Грачёва (6) одержала волевую победу над 209-й ракеткой мира, представительницей Китая Чжосюань Бай (LL) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 час и 29 минут. Грачёва два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бай три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

Следующей соперницей Грачёвой в Страсбурге станет 20-летняя представительница Франции Селена Яникижевич.

Призовой фонд соревнований в Страсбурге составил € 225 480. Их действующей чемпионкой является немка Анжелика Кербер.

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