Грачёва обыграла китаянку Бай на турнире в Страсбурге

В матче первого круга Грачёва (6) одержала волевую победу над 209-й ракеткой мира, представительницей Китая Чжосюань Бай (LL) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 час и 29 минут. Грачёва два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бай три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.