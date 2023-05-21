$79.91-0.1386.28-0.22

Ольховский считает, что теннисист Медведев играл на турнире в Риме цепко и стабильно

Россиянин Даниил Медведев показал очень цепкую и стабильную игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, поэтому смог одержать победу. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ольховский: Медведев играл на турнире в Риме цепко и стабильно
© globallookpress.com

В воскресенье Медведев победил датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5) в финале турнира в Риме. Для Медведева победа в Риме стала первой на грунтовых турнирах ATP в карьере.

"Конечно, в первую очередь, мне хочется поздравить Даню с первым титулом на грунте в карьере, он молодец. Я считаю, что он победил за счет того, что показал очень цепкую и стабильную игру, в этом он превзошел всех своих соперников. Сейчас он чувствует себя очень уверенно на любых покрытиях и может претендовать на хорошие результаты в дальнейшем", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP, 18 побед он одержал на покрытии "хард", 1 - на травяном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий