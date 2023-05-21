Ольховский: Медведев играл на турнире в Риме цепко и стабильно

"Конечно, в первую очередь, мне хочется поздравить Даню с первым титулом на грунте в карьере, он молодец. Я считаю, что он победил за счет того, что показал очень цепкую и стабильную игру, в этом он превзошел всех своих соперников. Сейчас он чувствует себя очень уверенно на любых покрытиях и может претендовать на хорошие результаты в дальнейшем", - сказал Ольховский.