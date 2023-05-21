Медведев: "Насчёт любви к грунту – не знаю, но точно люблю Рим"

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии. Медведев стал самым титулованным россиянином по количеству побед на «Мастерсах».