Теннисный турнир "Ракетка Байконура" возобновили после шестилетнего перерыва

"Мы шесть лет добивались того, чтобы турнир "Ракетка Байконура" продлил свою жизнь. Мы этого добились и благодарны тем, кто нам помог - это, прежде всего, государственная корпорация "Роскосмос", ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - прим. ТАСС) и Минобороны РФ", - сказал на открытии первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.