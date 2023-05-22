Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Матч длился 1 час.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Страсбурге победила соотечественницу Ангелину Габуеву со счетом 6:3, 6:1.

Павлюченкова подала восемь эйсов, не совершила двойных ошибок и сделала пять брейков, имея из 11 возможностей.

Габуева навылет не подавала, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный брейк-поинт.